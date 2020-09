L’edizione odierna del quotidiano Tuttosport dedica spazio in prima pagina anche all’amichevole di questa sera. "C’è Milan-Monza a San Siro: Silvio, è per te!", titola di spalla il noto giornale sportivo, che poi aggiunge: "La sfida del cuore". L’ex presidente rossonero, oggi patron del Monza, è ricoverato in ospedale dopo aver contratto il Covid e non potrà quindi essere allo stadio.