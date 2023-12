Milan-Monza, il derby dei ricordi. Tuttosport: "Il primo senza Silvio"

Una volta che il pallone inizierà a rotolare sul prato di San Siro, non ci sarà spazio per i sentimentalismi o per i ricordi, ma è indubbio che la mente dei tifosi del Milan e del Monza domani all'ora di pranzo - quando le due squadre si incroceranno in campionato - viaggerà fino a Silvio Berlusconi. Tuttosport questa mattina titola: "Il primo Milan-Monza senza Silvio".

A essere precisi sarà la prima gara ufficiale che le due squadre giocheranno dalla scomparsa del Cavaliere. Infatti nel mese di agosto si erano incontrare all'U-Power Stadium proprio per il Trofeo a lui dedicato. "Due squadre, un presidente, per sempre nel cuore", questa la frase commemorativa quella sera. Domani ci sarà solo un felice ricordo che aleggerà su San Siro, poi sarà partita vera.