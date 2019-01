Milan-Napoli, Corriere del Mezzogiorno: "Rino e Carlo, abbraccio antirazzismo"

"Rino e Carlo, abbraccio antirazzismo". Questo il titolo del Corriere del Mezzogiorno in merito alla sfida di stasera tra Milan e Napoli a San Siro. Il tecnico azzurro torna in quella che è stata a lungo la sua casa, contro la squadra che ha segnato la sua carriera da calciatore e allenatore. Gattuso, invece, continua a ringraziare Ancelotti: "Se sono qui lo devo a lui", ha detto. Sullo sfondo, invece, c'è un messaggio antirazzista da dare dopo quanto avvenuto un mese fa a Milano in occasione di Inter-Napoli.