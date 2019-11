Milan-Napoli, Corriere della Sera: "Un pari inutile"

Il Corriere della Sera, in prima pagina, pone l’accento sul match andato in scena ieri pomeriggio a San Siro. "Un pari inutile tra Milan e Napoli", titola il noto quotidiano, che approfondisce l’argomento nelle pagine interne. “Una coppia in crisi”, si legge: "Alla rete di Lozano, risponde Bonaventura. Ma i problemi restano". Insomma, una sfida tra "grandi malate", con i rossoneri che "perdono Suso nel riscaldamento". Male Piatek, che in campo "raccoglie solo fischi".