Milan-Napoli, il QS titola: "Ancelotti e Koulibaly, che notte"

Anche il QS-La Nazione, in prima pagina, si sofferma sul big match di questa sera, la super sfida tra Milan e Napoli. "Ancelotti e Koulibaly, che notte", titola il Quotidiano Sportivo, evidenziando così la particolarità della gara per i due protagonisti citati. Per il tecnico sarà la prima volta da avversario a San Siro contro i rossoneri, mentre il difensore torna nello stadio in cui ha vissuto forse la serata più difficile e amara della sua carriera.