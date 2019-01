Milan-Napoli, Tuttosport: "C’è Cutrone, fuori Piatek"

C’è spazio anche per il club rossonero, o meglio, per il big match di stasera sulla prima pagina dell’edizione odierna del quotidiano Tuttosport. "Milan-Napoli: c’è Cutrone, fuori Piatek", titola il noto giornale sportivo torinese, che approfondisce la questione nelle pagine interne. "L’avversario - si legge - è di quelli tosti, duri, perché il Napoli non perde in casa milanista dal dicembre 2014". Per la squadra di Gattuso, dunque, una montagna da scalare: Rino si affida a Patrick.