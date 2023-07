Milan, nuovo nome per l'attacco. Il CorSport: "C'è il baby Emegha"

MilanNews.it

Non solo Morata, Taremi, Scamacca o Dia, il Corriere dello Sport questa mattina fa un nuovo nome per l'attacco rossonero: "Idea Milan, c'è il baby Emegha per l'attacco". Emmanuel Emegha, 20 anni appena compiuti, olandese ma di origini nigeriane, attaccante degli austriaci dello Sturm Graz. Altissimo, si è presentato con un gol al debutto in Europa League, competizioni in cui ha sfidato anche la Lazio nella passata stagione: il Milan può chiudere a 10-15 milioni. In 38 partite con lo Sturm, tra campionato e coppe, il classe 2003 ha segnato 10 gol e fornito 5 assist.