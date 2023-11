Milan, occasione Europa. CorSport: "Contro il Dortmund riecco Giroud e Lofuts-Cheek"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si è soffermato anche sul Milan, atteso dalla quinta giornata di Champions League questa sera. I rossoneri a San Siro sfideranno il Borussia Dortmund, puntando ad un successo per rimanere in corsa per la qualificazione. Davanti al proprio pubblico, Stefano Pioli ritroverà Olivier Giroud. Il francese guiderà l’attacco milanista, puntando al quarantesimo gol con la casacca rossonera.

A centrocampo si rivedrà anche Loftus-Cheek, con cui il Milan ha di certo un altro passo e lo testimoniano i risultati. Data l’assenza di Rafael Leao, sulla corsia mancina ci sarà Pulisic con Chukwueze largo dall’altra parte. A centrocampo, inamovibile Reijnders, così come Maignan fra i pali e Theo Hernandez sulla corsia mancina. Difesa che verrà completata con Calabria, Tomori e Thiaw vista anche la situazione legata agli infortunati.