Milan, occhio al centravanti. La Gazzetta: "Un 9 in volata. Broja-Ekitike, doppia speranza"

Uno dei temi centrali di questo finale di calciomercato, in casa rossonera, rimane la ricerca di un centravanti che possa essere alternativo ma anche complementare a Olivier Giroud. La Gazzetta dello Sport questa mattina titola così, in merito: "Un 9 in volata. Broja-Ekitike, doppia speranza". A questo punto sembra che Lorenzo Colombo sia destinato a un'altra stagione in prestito, con il Monza che sembra essere in pole position.

I due candidati per sostituirlo sono quelli da diverso tempo. Per Armando Broja del Chelsea si può puntare al prestito solo se i londinesi fanno entrare una punta; per Ekitike la soluziuone temporanea potrebbe realizzarsi nel momento in cui il Psg non riuscisse a venderlo e si trovasse negli ultimi giorni a doversi liberare del giocatore. Altri due nomi usciti nelle ultime ore sono Jovic e Azmoun ma per nessuno dei due c'è nulla di concreto al momento.