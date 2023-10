Milan, oggi l'assemblea degli azionisti per approvare il bilancio 2022-23

Oggi pomeriggio è in programma a Casa Milan l'assemblea degli azionisti del Milan che dovranno approvare il bilancio 2022-23, chiuso in attivo per una cifra che si aggira intorno ai 6 milioni di euro. Lo riferisce stamattina Tuttosport che ricorda che il club di via Aldo Rossi è riuscito ad arrivare a questo risultato senza effettuare plusvalenze dalla cessione di calciatori.