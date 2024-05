Milan, oggi la lista dei convocati per l'amichevole contro la Roma in Australia. In panchina ci sarà Bonera

Come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi il Milan renderà nota la lista dei convocati per l'amichevole contro la Roma in programma venerdì a Perth in Australia. In panchina non ci sarà Stefano Pioli, il cui addio è stato ufficializzato nei giorni scorsi, ma Daniele Bonera, prossimo allenatore della squadra Under 23 del club rossonero di via Aldo Rossi.

Per questa partita, Milan e Roma, nel trentennale della scomparsa di Agostino Di Bartolomei, ex giocatore rossonero e giallorosso, indosseranno sulla maglia una patch speciale con la scritta "AGO IERI, OGGI, SEMPRE" per rendere omaggio ad uno straordinario uomo e campione che ha lasciato un ricordo indelebile in ogni tifoso.