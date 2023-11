Milan, oggi la verità con il Psg. Le prime pagine dei quotidiani sportivi

Oggi il Milan si giocherà già una prima importante fetta di stagione: alle 21, a San Siro, arriverà il Psg di Mbappè e Donnarumma e i rossoneri hanno un solo risultato a disposizione, la vittoria. Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi, la gara di questa sera è portata ovviamente in primo piano.

La Gazzetta dello Sport titola: "Milan ferma il Re". Il riferimento è chiaramente a Kylian Mbappè che sarà il pericolo numero uno per la difesa rossonera. La rosea rimarca anche il fatto che non si può sbagliare, nell'occhiello: "Vietato fallire col Psg". Il Corriere dello Sport da una parta commenta i colloqui di Ibra-Cardinale e dall'altra presenta il big match, in taglio alto: "Milan, c'è Ibra. Pioli si gioca l'Europa". E poi nel sottotitolo: "Pronto il ritorno del grande ex nel club. Oggi serve un'impresa per non uscire". Anche Tuttosport per parlare della sfida mette in risalto Ibra e Mbappè, titolando in taglio basso: "Ibra e Mbappè, febbre Milan". Nel sottotitolo: "Vertice di due ore con lo svedese: filtra ottimismo. Pioli, mosse anti-crisi". Infine il QS che a centro pagina scrive: "Milan, salta l'ostacolo".