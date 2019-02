Milan, Paquetà resta mezzala: Gattuso lo vuole lì

Gattuso lo ha definito più volte un “brasiliano atipico” in virtù della sua propensione al lavoro sporco, di interdizione e ripiegamento. Parliamo, ovviamente di Lucas Paquetà, giocatore importantissimo nello scacchiere tattico di Rino. Per il momento, come riporta La Gazzetta dello Sport, la sua posizione in campo resterà quella attuale: mezzala sinistra, perché a Gattuso non piace cambiare spesso e perché per il momento Lucas gli è funzionale soprattutto lì, nel vuoto creato da Bonaventura.