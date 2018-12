Milan-Parma, il QS: "Gattuso si affida a super Cutrone"

C’è spazio anche per il Milan sulla prima pagina dell’edizione odierna del QS-La Nazione, che pone l’accento sull’impegno dei rossoneri all’ora di pranzo. "Milan-Parma, Gattuso si affida a super Cutrone", titola il Quotidiano Sportivo, evidenziando così l’importanza del giovane bomber rossonero, a segno nella precedente gara di Europa League contro il Dudelange. In questa stagione, l’ex Primavera ha fatto gol solo a San Siro (e questo è ben augurante), ma non è mai riuscito a segnare senza Higuain al suo fianco.