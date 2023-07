Milan, per Pioli l'anno più duro. Gazzetta: "Più responsabilità, ma anche più rischi"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Sta per cominciare forse la stagione più complicata nella carriera di Stefano Pioli, ma anche la più intrigante. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea l'assenza di Paolo Maldini come parafulmine nel caso in cui le cose andassero male così come il maggior coinvolgimento del tecnico - molto stimato sia dall'ad del Milan Giorgio Furlani che dal proprietario Gerry Cardinale - nelle scelte societarie (per esempio sul mercato).