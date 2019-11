In attesa di novità sul fronte Ibrahimovic, il Milan va per la sua strada. Come riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli prepara la sfida di Parma in mezzo a mille dubbi, rendimento di Piatek compreso. Da capire se il polacco scenderà in campo dal primo minuto o se il tecnico opterà per Leao.