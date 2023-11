Milan, prima chiamata per Camarda. Gazzetta: "L'ora del Diavoletto"

"L'ora del Diavoletto": titola così questa mattina La Gazzetta dello Sport che spiega che, viste le diverse assenza in attacco (out Leao, Giroud e Okafor), per la gara di domani sera contro la Fiorentina verrà convocato per la prima volta anche Francesco Camarda, 15enne attaccante della Primavera milanista. Se dovesse scendere in campo, il bay talento rossonero diventerebbe il più giovane debuttante in Serie A.