Milan, quante idee. La Gazzetta: "Hjulmand in mezzo. Difesa: idea Nianzou"

Il Milan in questa sessione estiva di calciomercato non sarà attivo solamente per quanto riguarda il reparto offensivo ma tenterà anche di occuparsi del centrocampo e, se possibile, della difesa. La Gazzetta dello Sport questa mattina fa altri due nomi, nuovi rispetto a quanto uscito nelle ultime settimane: "Hjulmand in mezzo: affare da 20 milioni. Difesa: idea Nianzou".

Per ammorbidire l'assenza di Bennacer, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Morten Hjulmand capitano del Lecce classe '99 e colonna dei salentini: 35 presenze nell'ultimo campionato. Il suo cartellino vale 25 milioni ma il Milan vorrebbe proporre 18 più bonus. In difesa invece si fa largo il nome del difensore francese Tanguy Nianzou, 21 anni, esperienze già con Psg e Bayern: oggi in forza al Siviglia a cui si può strappare con meno di 10 milioni.