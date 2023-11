Milan, quanto mancava la vittoria. Il QS: "Il Diavolo veste viola: sa ancora vincere"

Quanto mancava la vittoria per il Milan in campionato! A livello di tempistiche, ben 49 giorni; a livello psicologico, tantissimo. I rossoneri avevano bisogno dei tre punti in Serie A anche un po' sporchi come sono arrivati contro la Fiorentina, per essere certi di esserci ancora. Il QS questa mattina, per commentare la vittoria rossonera, ha titolato così: "Il Diavolo veste viola: sa ancora vincere". Soprattutto nelle ultime settimane, con alcuni secondi tempi da incubo, questo dubbio si era insinuato nella testa di tutti.

I rossoneri erano reduci da quattro partite senza vittorie in campionato. Due sconfitte, contro Juventus e Udinese, entrambe arrivate a San Siro; due pareggi a Napoli e a Lecce arrivati nello stesso modo: doppio vantaggio nei primi 45 minuti, folle e sciocca rimonta subita nell'arco della ripresa. Ora i rossoneri si confermano terzi in classifica e mettono un po' di pressione a Inter e Juve per la prima volta dopo 49 giorni.