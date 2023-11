Milan, ragionamenti di mercato. Il CorSport: "Kelly per la difesa, Adams per i nuovi gol"

vedi letture

Il Milan nella sessione invernale di mercato, a gennaio, non potrà rimanere a guardare: la dirigenza rossonera interverrà per rinforzare la rosa specialmente con un colpo in difesa e uno in attacco. Il Corriere dello Sport questa mattina scrive sui due nomi principali: "Milan, Kelly per la difesa e Adams per i nuovi gol".

Sono questi i due profili in cima alla lista di Furlani e Moncada. Lloyd Kelly, centrale difensivo del Bournemouth, ha il contratto in scadenza a fine stagione anche se c'è da convincere il club inglese a far partire il proprio giocatore nella finestra di gennaio. Per l'attacco sarà impossibile tentare l'affondo per David del Lille, che rimane il grande obiettivo della prossima estate, e così i rossoneri guardano ad Akor Adams, centravanti nigeriano del Montpellier che sta vivendo un travolgente avvio di stagione.