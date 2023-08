Milan, rebus attaccante. Tuttosport titola: "E Colombo può restare"

Chiuso il difensore centrale, negli ultimi giorni di mercato il Milan valuterà bene tutta la situazione legata a un possibile nuovo attaccante. Oggi Tuttosport titola: "E Colombo può restare".

Al momento, infatti, la dirigenza rossonera crede che non vi siano profili migliori di Lorenzo Colombo in circolazione: i giocatori sul taccuino, come Broja o Ekitike, per un motivo o per un altro rappresentano delle operazioni difficili e dunque il centravanti classe 2002 potrebbe anche rimanere a fare il vice Giroud. Ovviamente se nei prossimi giorni si materializzasse l'opportunità le cose cambierebbero con Colombo che rimane in orbita Monza per un prestito.