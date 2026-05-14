Milan, ritorno di fiamma per Mateta: i rossoneri vogliono puntare di nuovo su di lui

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Dopo il mancato trasferimento a gennaio per dei problemi al ginocchio emersi durante le visite mediche, il Milan è pronto a tornare su Mateta, approfittando del suo contratto con il Crystal Palace in scadenza nel 2027 e del costo ribassato.

Jean-Philippe Mateta torna del mirino del Milan dopo che a gennaio era stato ad un passo dal trasferimento in rossonero, ma l'affare saltò per dei problemi al ginocchio trovati durante le visite mediche. Lo riferisce questa mattina il Corriere dello Sport che ora tutto sarebbe rientrato e quindi i rossoneri vogliono puntare nuovamente su di lui, approfittando del suo contratto con il Crystal Palace in scadenza nel 2027 e del costo ribassato.

Nelle scorse settimane, l'attaccante aveva commentato così il suo mancato passaggio al Milan durante il mercato invernale: "Sinceramente mi ha fatto male psicologicamente non andare al Milan in quel momento... Poi, ho riflettuto velocemente su come riprendermi. Ho consultato diversi specialisti e quando mi hanno assicurato che non c'era bisogno di un'operazione, mi sono concentrato sulla tappa successiva, fino al mio ritorno in campo".