Milan-Roma, sifda in velocità fra Theo e Karsdorp: quando mancano sono guai

THEO-KARSDORP, SFIDA A TUTTA VELOCITÀ

Quando non ci sono, sono guai. Domani sulla fascia sinistra del Milan - o destra della Roma, a seconda di come la si guardi - si incroceranno Theo Hernandez e Rick Karsdorp. Entrambi sono fondamentali per i propri tecnici: Pioli ha dovuto fare a meno del terzino francese in alcune occasioni e senza di lui il gioco del Milan è sempre cambiato, visto che Ballo-Touré non garantisce la stessa propulsione offensiva. Theo non ha disputato fin qui la sua migliore stagione, nonostante lo sbarco - eccellente, va detto - nella nazionale francese dopo le troppe, inspiegabili esclusioni di Deschamps. In rossonero però è mancato, complice anche una ripresa faticosa dopo il Covid che lo ha colpito a ottobre. Si sono notate di più le incertezze difensive delle sue scorribande in fascia, ma contro l'Empoli all'ultima giornata del 2021 Theo - che ieri si è allenato a parte, ma non desta preoccupazione - ha ritrovato gol e, chissà, fiducia. Mourinho, invece, ha acceso un cero alla dea bendata che ha conservato fin qui la salute di Karsdorp. L'olandese, infatti, è un intoccabile dello "Special One" che lo ha schierato 18 volte su 18 da titolare in campionato. Con l'Inter era squalificato e su quella fascia i nerazzurri con Perisic, contro l'adattato Ibanez, hanno fatto sfracelli. Se Mourinho da mesi chiede un nuovo terzino destro è perché non si è mai fidato dell'americano Reynolds; adesso forse avrà Maitland-Niles e chissà, magari Karsdorp potrà anche tirare il fiato in qualche occasione. Per ora però tocca all'olandese giostrare sulla destra e continuare a garantire spinta in avanti e copertura indietro. Domani chi riuscirà a imporsi sull'altro potrà dare un indirizzo alla partita, anche se Karsdorp dovrà gestire anche l'esterno d'attacco che Pioli schiererà davanti a Theo.