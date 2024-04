Milan-Roma, uguale Cardinale-Friedkin. Gazzetta: "E' qui l'America"

Milan-Roma sarà il ventesimo euroderby italiano: già questo di per sè basterebbe a presentare la partita e il livello di posta in gioco che c'è in palio, forse maggiore a un normale quarto di finale di Europa League. L'aggiunta a tutto questo è che non ci troviamo davanti solamente a un derby italiano ma anche a un derby americano. Da una parte c'è Gerry Cardinale, proprietario di RedBird che gestisce il Milan, dall'altra c'è Dan Friedkin. Per questa ragione questa mattina la Gazzetta dello Sport mette a confronto anche i due proprietari in sede di presentazione della sfida europea.

Il titolo della rosea riporta: "E' qui l'America. Cardinale-Friedkin, è derby nel derby. Anima made in Usa e affari italiani". I due americani, come tanti connazionali, hanno investito nel calcio. Non si possono paragonare le aziende e il loro modo di portarle avanti, sottolinea la Gazzetta: Cardinale ha uno spirito da uomo di finanza mentre Friedkin ha l'animo imprenditoriale. Certo è che entrambi hanno l'idea di sruttare i settori di comunicazione, media, spettacolo in compartecipazione con quello sportivo. Il fatturato di RedBird è di 10 miliardi, qello di Friedkin Group di 11: come detto sono due settori diversi e quello legato alla Roma è nato decenni prima rispetto all'azienda di Cardinale.