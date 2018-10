L'edizione milanese di Leggo di questa mattina apre in prima pagina con il 3-2 del Milan sulla Sampdoria: "Vittoria salva-Gattuso". Blucerchiati in vantaggio per 2-1 con un super Saponara, poi ci pensano Higuain e Suso a ribaltare il risultato. Stasera (tempo permettendo) si gioca Lazio-Inter.