Milan scatenato, la prima pagina della Gazzetta: "Colpo su colpo"

vedi letture

Il Milan è scatenato sul mercato. Nella mattinata di ieri i rossoneri hanno definito l'acquisto di Noah Okafor, oggi a Milano per le visite mediche e la firma, e quello di Samuel Chukwueze che ha ancora bisogno degli ultimissimi dettagli finali. La Gazzetta dello Sport in prima pagina, in taglio alto, commenta così: "Colpo su colpo". Poi nel sottotitolo: "Spesi oltre 40 milioni: l'attaccante svizzero già a Milano. Atteso il nigeriano, gemello di Leao. I nuovi sono già sette".