Milan, secondo la Gazzetta senza Champions può salutare anche Leao

Da quattro anni il Milan gioca la Champions League, ma il rischio che quest'anno possa essere escluso dalla più importante competizione è alto. Secondo La Gazzetta dello Sport, se questo dovesse accadere, potrebbero essere necessari dei sacrifici sul mercato e l'indiziato principale a partire è Rafael Leao. Il portoghese vive di alti e bassi, sia in campo, sia nel rapporto con i tifosi, ai quali ha risposto più volte in passato con gesti eloquenti. Il suo contratto scadrà nel 2028, ma a legarlo al Diavolo è un legame forte, non solo un'intesa milionaria. In rossonero è cresciuto come calciatore e come uomo, però resta da capire che cosa vorrà fare a fine campionato.

Delicatissime sono anche le situazioni di Theo Hernandez e Mike Maignan, che hanno entrambi un accordo che terminerà il 30 giugno del 2026. Per il portiere c'è già un'intesa sul prolungamento a 5 milioni di euro netti all'anno, ma i suoi recenti errori e l'attesa per il nuovo direttore sportivo hanno bloccato le trattative. Si sono arenate da tempo quelle invece con il terzino sinistro, che garantirebbe in ogni caso una corposa plusvalenza in caso di addio.

Ci sono infine altri elementi per fare cassa. Malick Thiaw piace al Bayer Leverkusen, ma in casa Milan preferirebbero vendere chi è meno coinvolto nel progetto tecnico come Fikayo Tomori, che in estate potrebbe dare il suo assenso all'addio. Ruben Loftus-Cheek è stato a lungo infortunato, guadagna 4 milioni di euro netti e va capito se può realmente essere utile alla causa o meno. Discorso identico per Samuel Chukwueze, mentre ha un ingaggio inferiore Emerson Royal. Senza Europa, è decisamente improbabile infine che venga offerto il rinnovo ad Alessandro Florenzi.