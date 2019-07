Milan senti Ceballos: "Voglio provare una nuova esperienza"

Continua il pressing del Milan per Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid e della Nazionale spagnola Under21. Il giocatore, appetito anche dalle due formazioni di Siviglia, ha parlato a Marca del suo futuro in un'intervista presente sulla prima pagina del quotidiano spagnolo: "Credo che Zidane abbia visto il torneo - ha spiegato il centrocampista in relazione all'Europeo U21 vinto proprio dalle Furie Rosse - ma ha le idee chiare e tutti conosciamo il suo pensiero. Il futuro? Mi piacerebbe provare una nuova esperienza. Il mio obiettivo per il prossimo anno è giocare 40 partite".