Milan senza identità. Il CorSport: "Conceiçao, il suo calcio sparito"

Arrivato al posto di Paulo Fonseca lo scorso dicembre, Sergio Conceiçao aveva il compito di migliorare il rendimento del Milan ed ottenere la qualificazione alla prossima Champions League, non peggiorarlo e far scivolare la squadra addirittura al nono posto in classifica, fuori da qualsiasi competizione europea.

Sfortunatamente le cose sono andate a finire proprio così, con il portoghese che proprio come alcuni suoi giocatori sembrerebbe essere spaesato, perso, in un ambiente che forse non l'ha mai supportato dal primo minuto. Le colpe sono di tutti, non c'è un principale responsabile, anche se questa mattina Il Corriere dello Sport punta un po' il dito verso il portoghese titolando "Conceiçao, il suo calcio sparito", accusandolo di non aver dato mai in questi mesi un'identità di gioco riconoscibile al suo Milan.