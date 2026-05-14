Milan senza pace: lite furibonda tra Allegri e Ibra ad inizio aprile

vedi letture

Ad inizio aprile c'è stata una lite furibonda tra Allegri e Ibrahimovic. Questi i motivi della rottura tra i due: mercato deludente, le intromissioni e le telefonate di Zlatan ai giocatori (come Leao e Fofana) per dare consigli tattici

Secondo quanto riferisce stamattina il Corriere della Sera, i rapporti tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic sono inesistenti dopo una lite furibonda che ci sarebbe stata tra i due dopo la sconfitta del Milan in casa del Napoli ad inizio aprile. Tra i due ci sarebbe stato un duro confronto in cui sono volate parole grosse: la miccia che ha fatto esplodere l'alterco è stato la scelta del terzo portiere da inserire nella rosa del prossimo anno, ma in realtà dietro ci sono ben altre motivazioni.

Max, che era riuscito a ricompattare lo spogliatoio dopo la scorsa stagione ed era secondo in classifica, ha scoperto che Zlatan ha colloqui frequenti con Antonio Cassano, uno dei suoi principali detrattori. Inoltre il senior advisor di RedBird, dopo il calo dell'ultimo periodo, ha iniziato a telefonare ad alcuni giocatori come Fofana e Leao fornendo loro consigli tattici. Allegri è rimasto poi deluso dall'inesistente mercato di gennaio.