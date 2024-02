Milan, serve voltare pagina. CorSera: "Con l'Atalanta non può sbagliare"

Il Milan deve voltare pagina, scrive Il Corriere della Sera nelle sue pagine sportive. Perché una terza sconfitta consecutiva, dopo quelle di Monza e Rennes, rischierebbe di aprire l’ennesima crisi dell’altalenante stagione del Milan. La missione principale è blindare il posto Champions, ma per farlo serve tornare a correre. Il guaio è che l’Atalanta è al momento il peggior avversario possibile: arriva da sei vittorie consecutive e quest’anno ha già steso il Diavolo due volte su due, fra campionato (3-2) e Coppa Italia (2-1).

Più che altro servirà innanzi tutto provare ad anestetizzare l’attacco di Gasperini, il terzo del torneo con 47 gol, che potrebbe fare parecchio male alla difesa milanista, bucata 7 volte solo nelle ultime due partite. Un reparto in tilt, nel quale anche Maignan è in chiara difficoltà. La buona notizia relativa al reparto difensivo rossonero è che Kalulu e Tomori sono finalmente sulla via del recupero.

Il Milan ritrova De Ketelaere

A San Siro torna Charles De Ketelaere, talento belga che a Milano ha fatto tantissima fatica ma che a Bergamo a trovato quella sicurezza che gli è sempre mancata. L’Atalanta a giugno lo riscatterà investendo 22 milioni di euro: un gran bell’affare visto che nell’estate del 2022 il Milan lo pagò 35. "Non era un bidone". ha ribadito Pioli a precisa domanda. Infatti qualche rimpianto resta: il ragazzo ci ha messo del suo, ma di sicuro qualcosa si è sbagliato a livello di gestione, dentro al club. Stasera a San Siro, dove l’anno scorso infilava una gaffe dietro l’altra, CDK proverà a lasciare il segno. Fra campionato e coppe è già andato a segno 10 volte.