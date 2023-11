Milan, si cerca un attaccante. Il CorSport: "Adams a gennaio"

Il Milan inizia a riflettere seriamente per il mercato di gennaio: non solo un difensore centrale ma anche un attaccante sull'agenda della dirigenza rossonera. Il Corriere dello Sport titola: "Milan all'attacco, Adams a gennaio". Come confermato anche da MilanNews.it nella giornata di ieri (LEGGI QUI), i rossoneri sarebbero sulle tracce di Akor Adams, centravanti nigeriano classe 2000 del Montpellier.

Gli scout rossoneri lo hanno già visionato più volte ed è un profilo che piace molto a Moncada. La dirigenza ci pensa già per gennaio, soprattutto se le prestazioni di Jovic dovessero continuare a mantenersi inesistenti.