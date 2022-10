Milan, si studia un ingaggio ricchissimo per Leao. Gazzetta: “Oggi giornata importante”

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Tutti i rappresentanti di Rafael Leao vorrebbero avere un ruolo di primo piano nella trattativa per il suo rinnovo: l’avvocato francese e ovviamente Jorge Mendes. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport, che spiega come oggi potrebbe essere una giornata importante visto che a Casa Milan è in programma un incontro tra le parti. A complicare tutto c'è poi sempre anche la nota questione del risarcimento che Leao deve allo Sporting Lisbona (circa 20 milioni di euro). I rossoneri potrebbero decidere di offrire un ingaggio ricchissimo, slegando la vicenda dalla causa in corso, oppure potrebbero dare una mano a Rafa nel pagamento del risarcimento allo Sporting, ma ovviamente a quel punto la proposta di stipendio sarebbe più contenuta.