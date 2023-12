Milan, solita emergenza in difesa. Tuttosport: "Kjaer-Hernandez, diga frangiflutti"

vedi letture

Ormai è una costante e non fa quasi più notizia: anche contro il Sassuolo, il Milan è in grande emergenza difensiva. A Kalulu, Thiaw e Caldara lungodegenti si è aggiunto Tomori, con Pellegrino che è guarito ma sta seguendo un percorso di riatletizzazione. Per questo Pioli si affida a una coppia inedita, come scrive Tuttosport: "Kjaer-Hernandez, diga frangiflutti".

Nelle prove tattiche dell'allenamento di ieri c'è stata la conferma della coppia che verrà impiegata al centro della difesa, con Florenzi che occuperà la corsia di sinistra. Nel contempo non ci sarà l'esordio da primo minuto per Jan-Carlo Simic che, nonostante due buone prestazioni da subentrato, non ha ancora convinto Pioli per una maglia dal primo minuto.