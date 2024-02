Milan spettacolare contro il Rennes, CorSport: "Sei chic"

È un grande Milan quello che si presenta ai playoff di Europa League e schianta il Rennes con un netto 3-0, mettendo un piede e mezzo agli ottavi di finale della coppa europea. Dopo la retrocessione dalla Champions, gli uomini di Pioli cominciano alla grande l'avventura nella nuova coppa, con una sfida senza appello a San Siro, trascinati da Leao e da un super Ruben Loftus-Cheek, autore di una doppietta. "Un Milan chic", scrive il Corriere dello Sport, che analizza la prestazione dei rossoneri, che mandano un forte segnale alla competizione.

Le parole di Pioli, che non si vede favorito

"Siamo il Milan, giusta l'ambizione. Siamo i sesti favoriti con solo il 5% di probabilità di vincere, prima di noi ce ne sono tante. Pensiamo solo al ritorno e poi, partita per partita, a passare tutti i turni per arrivare alla fine".