Milan spuntato, Tuttosport: "Centravanti? Arriva, ma solo nel 2024..."

Il Milan è letteralmente s-puntato, senza punta. Olivier Giroud non segna da due mesi e non è neanche troppo colpa sua, non avendo la possibilità di essere gestito come meriterebbe un ragazzo di 37 anni. Chi è stato preso in estate non sta contribuendo troppo: Okafor ha dato qualche segnale, Jovic invece è buio pesto. Tuttosport ha ragionato questa mattina anche sulle strategie di mercato del club rossonero: "Il centravanti? Arriva, ma solo nel 2024...".

Il quotidiano sottolinea come se oggi si dovesse rispondere alla domanda 'Il Milan ha fatto bene a non acquistare un'alternativa di livello a Giroud?', la risposta sarebbe una sola: no. Il club ha certamente ritoccato tutti i reparti grazie al budget stanziato gonfiato poi dalla cessione di Tonali, circa 100 milioni, ma chi è arrivato in attacco non ha colmato quel buco dietro Giroud che esiste quantomeno dalla scorsa stagione. Tenere Colombo almeno fino a gennaio ma capace di farsi valere in area di rigore non sembrava una cattiva idea.