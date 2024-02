Milan, stasera a San Siro arriva l'Atalanta. Tuttosport: "Ma c’è Giroud rigenerato. E dà i numeri"

vedi letture

Stasera a San Siro arriva l'Atalanta che in questa stagione ha già battuto due volte il Milan. "Ma c’è Giroud rigenerato. E dà i numeri" è il titolo odierno di Tuttosport che spiega che il francese, dopo le due panchine consecutive contro Monza e Rennes, tornerà in campo dal primo minuto contro i bergamaschi.

Il centravanti francese è già a quota 12 gol in campionato, a meno uno dal suo record in rossonero (13 reti nella scorsa stagione). Non è lontano nemmeno dal suo miglior bottino in Premier League (16 gol contro l'Arsenal nelle stagioni 2013-14 e 2015-16), mentre è ancora distante il suo record assoluto in un singolo campionato: annata 2011-12, 21 reti in Ligue 1 con la maglia del Montpellier.