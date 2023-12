Milan su Clement Lenglet. Gazzetta: "Il francese gradisce"

Nel mercato di gennaio il Milan vuole rinforzare prima il reparto offensivo e poi il pacchetto arretrato. È ormai noto l’interesse per Serhou Guirassy, bomber dello Stoccarda più facilmente raggiungibile di Jonathan David del Lille: il guineano ha una clausola rescissoria da 17 milioni di euro attivabile già a gennaio e i rossoneri sono fortemente interessati. Ma la concorrenza è folta e proprio perché l’occasione è delle migliori, diventa una corsa a chi arriva primo. Inoltre, aggiunge La Gazzetta dello Sport, costerà altri cinque milioni per sei mesi di contratto soltanto se verrà cancellata la possibilità di accedere ai benefici del Decreto Crescita (il Milan è uno dei club in prima fila per l’opposizione).

L'obiettivo in difesa è invece Clement Lenglet, prestato all’Aston Villa dal Barcellona ma impiegato pochissimo da Unai Emery. C'è il gradimento del giocatore - si legge sulla Rosea -, che arriverebbe con la solita formula del prestito. Il nodo è la formula, coi blaugrana che dovrebbero riprenderlo dagli inglesi e poi girarlo al Milan. Gli spagnoli non si oppongono, dall’Oltremanica invece sì. Ma il tempo per provarci c’è: dopo il tentativo dell’estate scorsa il Milan non tornerebbe alla carica se non fosse convinto di poter vincere la resistenza.