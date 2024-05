Milan su Fofana e Royal. La Gazzetta: "50 milioni per due colpi"

Nelle ultime settimane sono usciti diversi nomi per rinforzare il Milan quest'estate. Oltre all'attaccante il club rossonero cercherà di migliorare anche la zona mediana del campo e pure il ruolo di terzino. In questo senso due candidati forti citati negli ultimi giorni sono stati Youssouf Fofana del Monaco per il centrocampo ed Emerson Royal del Tottenham per la fascia. A questi due profili questa mattina la Gazzetta dello Sport dedica un lungo approfondimento intitolato così: "Con Fofana ed Emerson Royal il Milan si rinforza ovunque".

Poi si passa alle informazioni di carattere economico: "50 milioni per due colpi". Nel sottotitolo viene spiegato: "Il centrocampista del Monaco può arrivare per 20 milioni, il terzino del Tottenham costa 30: il club al lavoro". Il club ragiona sulla fattibilità di queste operazioni, considerando anche che il grande investimento sarà per il centravanti. A dare una mano potrebbero essere i riscatti di De Ketelaere e Saelemaekers: potrebbero portare nelle casse fino a 32 milioni. Intanto Fofana aveva già aperto recentemente al Milan in un'intervista: "Tutti conoscono il Milan e il suo palmares, è un club enorme".