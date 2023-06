MilanNews.it

Il Corriere dello Sport, nell'edizione odierna, dedica una pagina a Daichi Kamada, obiettivo di mercato del Milan per la trequarti, per cui sarebbe già pronto un contratto quadriennale da 3 milioni a stagione. Il giapponese, definito "una garanzia in Europa" secondo la testata, ha esperienza per fare la differenza anche in rossonero.