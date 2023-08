Milan su Taremi, il CorSport: "Il giocatore ha dato il via libera"

Il Milan continua a cercare la giusta opportunità per portarsi in rosa un nuovo attaccante in questi ultimi cinque giorni di calciomercato. L'attaccante iranniano del Porto Mehdi Taremi è sicuramente l'opzione numero uno al momento anche se va convinto il Porto, arroccato sulle sue posizioni. Il Corriere dello Sport oggi scrive: "Il giocatore ha già dato il via libera al trasferimento a Milanello". Chissà che questa volontà dell'attaccante non possa rivelarsi, alla fine, cruciale per il Diavolo.