Ante Rebic potrebbe lasciare il club rossonero già a gennaio. In cinque mesi di Milan, il croato ha messo insieme 177 minuti spalmati in 7 presenze, di cui solo una da titolare. Il 26enne attaccante, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, è alla terza esperienza deludente in Serie A dopo quelle con Fiorentina e Verona.