Milan-Torino, La Stampa: "Notte degli esami"

Mazzarri a casa di Gattuso è come un incontro tra due guerrieri che si stimano e si studiano a fondo. Lo scrive stamane il quotidiano La Stampa, che dedica ampio spazio al match di questa sera tra Milan e Torino. Mazzarri a casa Gattuso - si legge - vale qualcosa di più del prezioso bottino in palio, perché dentro alla sfida di San Siro c’è un esame da superare. Milan e Toro cercheranno di superarsi per dare forza alle rispettive ambizioni. Uno dei duelli più attesi è quello fra gli spagnoli Suso e Iago Falque, ma anche la sfida tra Higuain e Belotti è un bel biglietto da visita per la partita.