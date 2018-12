Milan-Torino, Tuttosport in prima pagina: "Nel nome di Gigi"

"Nel nome di Gigi". È il titolo che campeggia stamane in prima pagina sul quotidiano Tuttosport, che introduce così il posticipo domenicale della 15esima giornata di campionato, in programma alle 20:30 a San Siro. "Milan-Toro per l’Europa - scrive il noto giornale sportivo torinese - ma soprattutto per ricordare Radice, che in rossonero ha vissuto le pagine più importanti da giocatore e in granata i momenti più esaltanti da allenatore". E sulla partita: "Torna Higuain, Belotti vuole continuare a segnare".