Milan, tra Ds e Champions League: le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Il Milan arriva alla sosta con un pochino più di fiducia rispetto a quanto successo in precedenza ma soprattutto rispetto alla linea generale della stagione. I rossoneri, reduci da due vittorie consecutive, hanno riaperto le loro possibilità di Champions League (LEGGI QUI), che rimangono comunque molto complicate, e si preparano a iniziare la ricerca del nuovo Ds che sarà guidata in particolare dall'amministratore delegato del club Giorgio Furlani. Di questo si parla nelle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in edicola questa mattina, 18 marzo.

La Gazzetta dello Sport in taglio laterale affronta la questione direttore sportivo e titola: "Chi va al Diavolo". E poi ancora si legge: "Il Milan sceglie. I due ds a confronto: nella caccia ai talenti Tare ha fatto meglio di Paratici". Questi sono i due nomi principali sulla lista dell'ad rossonero. Quindi c'è il Corriere dello Sport che invece analizza due degli acquisti di grido del mercato di gennaio: "Tra presente e futuro. Gimenez e Joao Felix separati dal Milan". Nel sottotitolo viene riportato: "Il portoghese non sarà riscattato. Nuovo modulo per Santiago". Infine sul QS si parla della rincorsa Champions League, in taglio laterale: "Conceicao 'perde' i nazionali ma pianifica l'assalto alla Champions".