Milan tra Ibra e Superpippo, il Giornale: "Viaggio nel passato"

Questa mattina Il Giornale ha dedicato un pezzo al Milan che stasera scende in campo all'Arechi contro la Salernitana per affrontare la diciassettesima giornata del campionato di Serie A, l'ultima trasferta di questo anno solare 2023. Il titolo scelto dal quotidiano generalista, recita così: "Milan, viaggio nel passato". Si perchè i protagonisti, sponda rossonera e sponda granata, saranno due: Zlatan Ibrahimovic e Superpippo Inzaghi.

Il primo ha viaggiato con la squadra e per la prima volta sarà in tribuna nel suo nuovo ruolo di dirigente. Ibrahimovic è stato a Milanello nei due giorni scorsi e ha ripreso contatto con il gruppo di cui ha fatto parte fino a giugno. Dall'altra parte ci sarà un vecchio amico di Ibra e un super ex come Pippo Inzaghi. Arrivato in corso come tecnico, la sua Salernitana si trova all'ultimo posto e lui stesso si trova all'ultima spiaggia: il Milan però non può pensare a sconti per vecchi amici ma deve trovare continuità di risultati.