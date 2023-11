Milan tra indisponibili e azzardi, Tuttosport: "Fuori Pulisic, occasione Jovic"

Questa sera il Milan contro l'Udinese sarà privo di Christian Pulisic che verrà preservato, al fine di evitare spiacevoli ricadute, in vista del Psg. Ma se ci sono diversi indisponibili (otto in totale), questa sera ci sarà spazio anche per chi ancora una traccia non l'ha lasciata e ha l'opportunità finalmente di far vedere di che pasta è fatto: Luka Jovic. Non è un caso che il titolo di Tuttosport si concentri proprio su questi due giocatori questa mattina: "Fuori Pulisic, occasione Jovic".