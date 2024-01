Milan tra mercato e Udinese, le prime pagine dei principali quotidiani sportivi

Il Milan vive la giornata di oggi con l'obiettivo dei tre punti in casa dell'Udinese, gara in programma stasera alle 20.45. Ma un occhio rossonero è sempre rivolto al mercato, soprattutto dopo che Pioli ha sostanzialmente dichiarato di aspettarsi altri due colpi, uno sicuramente in difesa e uno a centrocampo se ci sarà l'opportunità. Di seguito le prime pagine dei principali quotidiani sportivi italiani, oggi in edicola.

La Gazzetta dello Sport questa mattina, in taglio laterale, scrive così sul mercato: "Ora Pioli ne vuole due". E i nomi vengono fatti subito sotto: "Difesa, Chalobah oppure Brassier. E Matic in mezzo". Anche il Corriere dello Sport si concentra sulle trattative ma ci affianca l'impegno di questa sera: "Pioli cerca tre punti e altri due difensori". Poi nel sottotitolo: "Nianzou Kouassi del Siviglia e Brassier del Brest i giocatori seguiti con attenzione". Tuttosport non cita il Milan in prima pagina ma scrive del Napoli: "Affare Osimhen: De Laurentiis rischia il processo per falso in bilancio".