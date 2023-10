Milan, tra squalifiche e infortuni: "Diavoli d'emergenza"

Il Milan che si appresta a sfidare la Juventus domenica sera a San Siro sarà una squadra orfana di due dei suoi giocatori rappresentativi: sia Maignan che Theo Hernandez sono infatti squalificati. Ieri, poi, la notizia inaspettata: lesione muscolare al polpaccio sinistro per Sportiello e Pioli he dovrà fare affidamento sul 40enne Antonio Mirante, terzo portiere. Inoltre i giocatori di ritorno dall'infortunio come Krunic, Loftus e Kalulu non sono ancora certi che saranno della sfida tra due giorni.

Per questo la Gazzetta dello Sport questa mattina titola: "Diavoli d'emergenza". Con l'occhiello che recita: "Mirante titolare e Florenzi in fascia. Il Milan cambia palleggio e scelte".