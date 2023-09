Milan, tre esclusi dalla lista Champions: Romero, Pellegrino e l'infortunato Bennacer. Ci sono Adli e Caldara

Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, il Milan avrà 23 giocatori in lista Champions e non 25: questo perchè ci sono solo due giocatori cresciuti nel vivaio rossonero invece di quattro. Gli esclusi saranno tre: l'infortunato Bennacer e i neo arrivati Romero e Pellegrino. Presenti invece Adli, che l'anno scorso era stato invece escluso dalla lista, e Caldara, il quale è stato inserito nell'elenco in quanto può occupare uno dei posti riservati ai giocatori formati in Italia.